Макрон застеріг США від торгівельної війни з Європою

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Дональд Трамп, як пишуть Західні ЗМІ, має намір запровадити 25% мита на весь імпорт сталі й алюмінію до країни, що ставить під загрозу зв'язки з деякими найбільшими торговельними партнерами Америки.

На початку лютого республіканець підписав указ щодо запровадження 25% тарифів на імпорт товарів з Канади й Мексики, а також 10% мит на товари з Китаю. Втім, пізніше він відклав рішення щодо Мексики й Канади до березня.

Зокрема 8 лютого підписав указ про відтермінування введення мит на дешеві посилки з Китаю.

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