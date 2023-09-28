Макрон запропонував надати Корсиці обмежену автономію

"Давайте наберемося сміливості й створимо корсиканську автономію в рамках республіки. Це не буде автономія проти держави або автономія без держави, але автономія для Корсики та в рамках республіки", – заявив Макрон.

Французький президент детально не розповів, які повноваження можуть бути передані Корсиці.

Та він сказав, що виступає за зміну французької конституції, щоб визнати "специфіку" острівної громади Корсики.

Конституційні зміни потребують схвалення французького парламенту.

"Таким чином ми перегорнемо сторінку, яка була позначена похмурими годинами, і зможемо відкрити іншу", – додав Макрон.

Що передувало

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка.

Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

Нагадаємо, в 2018 році на острові після місцевих виборів зміцнилися позиції націоналістичної коаліції "За Корсику", яка вимагає діалогу з центральною владою. Періодично там проходять акції з вимогою більшої автономії та визнання корсиканської мови регіональною.

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