Макрон предложил предоставить Корсике ограниченную автономию

"Давайте наберемся смелости и создадим корсиканскую автономию в рамках республики. Это не будет автономия против государства или автономия без государства, но автономия для Корсики и в рамках республики", - заявил Макрон.

Французский президент подробно не рассказал, какие полномочия могут быть переданы Корсике.

Но он сказал, что выступает за изменение французской конституции, чтобы признать "специфику" островной общины Корсики.

Конституционные изменения требуют одобрения французского парламента.

"Таким образом мы перевернем страницу, которая была обозначена мрачными часами, и сможем открыть другую", - добавил Макрон.

Что предшествовало

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка.

Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связаны с взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

Напомним, в 2018 году на острове после местных выборов укрепились позиции националистической коалиции "За Корсику", требующей диалога с центральными властями. Периодически там проходят акции с требованием большей автономии и признания корсиканского языка региональным.

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