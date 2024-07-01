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Макрон закликав до "широкої згуртованості" проти ультраправих у другому турі виборів

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що висока явка в першому турі парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Макрон закликав до "широкої, явно демократичної і республіканської згуртованості у другому турі" проти ультраправого "Національного об'єднання". 

"Висока явка в першому турі цих законодавчих виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і про бажання прояснити політичну ситуацію. Ми зобов'язані зробити їхній демократичний вибір", - заявив він. 

За оцінками інституту Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune Dimanche, "Національне об'єднання" отримало 33% голосів і може завоювати абсолютну більшість місць, прогнозуючи від 260 до 310 місць. Президентська коаліція, об'єднана під гаслом "Ансамбль за республіку", отримала 22% голосів.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європарламенту та подальшого провалу президентської партії, Еммануєль Макрон розпустив Національні збори Франції та оголосив про дострокові парламентські вибори.

Перший тур виборів у Франції відбувся 30 червня, перемогу в яких здобула ультраправа партія проросійської Марін Ле-Пен.

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ФранціяЕммануель Макрон