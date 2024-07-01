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Макрон призвал к "широкой сплоченности" против ультраправых во втором туре выборов

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности этого голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Макрон призвал к "широкой, явно демократической и республиканской сплоченности во втором туре" против ультраправого "Национального объединения". 

"Высокая явка в первом туре этих законодательных выборов свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и о желании прояснить политическую ситуацию. Мы обязаны сделать их демократический выбор", - заявил он. 

Согласно результатам выборов:

  • "Национальное объединение" (RN) и его союзники: 33,14% (255-295 потенциальных мест);
  • "Народный фронт" (NFP) 27,99% (от 120 до 140 потенциальных мест);
  • пропрезидентский блок (ENS) - 20,04% (от 90 до 125 потенциальных мест);
  • "Республиканцы" / UDI / Левые: 10,74% (от 35 до 45 потенциальных мест). 

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европарламент и дальнейшего провала президентской партии, Эммануєль Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных парламентских выборах.

Первый тур выборов во Франции состоялся 30 июня, победу в которых одержала ультраправая партия пророссийской Марин Ле-Пен.

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ФранцияЭммануэль Макрон