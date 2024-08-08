Макрон закликав президента Ірану уникати ескалації на Близькому Сході

Нагадаємо, що побоювання щодо військової ескалації між Іраном та Ізраїлем посилилися після вбивства високопоставленого командира "Хезболли" та лідера ХАМАС минулого тижня.

Іран та ХАМАС звинуватили Ізраїль у нападі, але країна ніяк не прокоментувала свою причетність до цього. Однак за інформацією The Washington Post, Ізраїль після вбивства лідера ХАМАС (Ісмаїла Ханії) відразу повідомив США, що саме він причетний за цим діянням.

У відповідь на вбивства і "Хезболла", і Іран, пригрозили вжити заходів у відповідь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США перекинули дюжину винищувачів F/A-18 на військову базу на Близькому Сході в рамках зусиль Пентагону із захисту Ізраїлю від можливих атак з боку Ірану та його довірених осіб.

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