Макрон призвал президента Ирана избегать эскалации на Ближнем Востоке

Французский лидер подчеркнул, что новая военная эскалация не будет отвечать ничьим интересам, в том числе интересам Ирана. По словам Макрона, эскалация нанесет долгосрочный ущерб региональной стабильности.

В связи с этим президент Франции призвал иранского коллегу положить конец "логике репрессий" и обеспечить "защиту гражданского населения".

"Иран также должен взять на себя обязательство призвать поддерживаемых им дестабилизирующих субъектов к максимальной сдержанности, чтобы избежать конфликта", - заявил Макрон.