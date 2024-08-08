Макрон призвал президента Ирана избегать эскалации на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана сделать все возможное, чтобы избежать новой военной эскалации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Французский лидер подчеркнул, что новая военная эскалация не будет отвечать ничьим интересам, в том числе интересам Ирана. По словам Макрона, эскалация нанесет долгосрочный ущерб региональной стабильности.
В связи с этим президент Франции призвал иранского коллегу положить конец "логике репрессий" и обеспечить "защиту гражданского населения".
"Иран также должен взять на себя обязательство призвать поддерживаемых им дестабилизирующих субъектов к максимальной сдержанности, чтобы избежать конфликта", - заявил Макрон.
Напомним, что опасения по поводу военной эскалации между Ираном и Израилем усилились после убийства высокопоставленного командира "Хезболлы" и лидера ХАМАС на прошлой недели.
Иран и ХАМАС обвинили Израиль в нападении, но страна никак не прокомментировала свою причастность к этому. Однако по информации The Washington Post, Израиль после убийства лидера ХАМАС (Исмаила Хании) сразу же сообщил США, что именно он причастен за этим деянием.
В ответ на убийства и "Хезболла", и Иран, пригрозили принять ответные меры.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США перебросили дюжину истребителей F/A-18 на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий Пентагона по защите Израиля от возможных атак со стороны Ирана и его доверенных лиц.
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