Макрон закликав Іран негайно припинити постачання дронів-камікадзе до РФ

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликав іранського колегу Ібрахіма Раїсі негайно припинити постачання дронів-камікадзе до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він також попередив про наслідки для економіки Ірану, якщо Тегеран продовжувати постачати країну-агресора безпілотниками.

У телефонній розмові Макрон закликав Іран «негайно припинити» підтримку, яку він надає Росії у війні проти України. Президент Франції також висловив стурбованість щодо розвитку іранської ядерної програми.

Британія, Франція, Німеччина, США та Україна вважають, що постачання безпілотників іранського виробництва до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.

Постачання іранської зброї до Росії

Ще 2022 року українські офіційні особи почали заявляти про те, що Росія отримує від Ірану дрони-камікадзе "Шахед". Ця інформація з'явилася після того, як бійцям ЗСУ вдалося збити перші БПЛА.

Москва та Тегеран все ще намагаються заперечувати інформацію про постачання іранських безпілотників. При цьому відповідну передачу дронів вже неодноразово підтверджували у США.

Війська РФ застосовують дрони-камікадзе для завдання ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

У Білому домі повідомили, що Росія, схоже, поглиблює свою оборонну співпрацю з Іраном та готується організувати додаткові виробничі потужності для випуску ударних БПЛА. Незабаром Британія також Британія звинуватила Іран у тому, що він надає військову допомогу Росії.