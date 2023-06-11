Макрон призвал Иран немедленно прекратить поставки дронов-камикадзе в РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора призвал иранского коллегу Ибрахима Раиси немедленно прекратить поставки дронов-камикадзе в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он также предупредил о последствиях для экономики Ирана, если Тегеран продолжить снабжать страну-агрессора беспилотниками.

В телефонном разговоре Макрон призвал Иран «немедленно прекратить» поддержку, которую он оказывает России в войне против Украины. Президент Франции также выразил обеспокоенность по поводу развития иранской ядерной программы.

Британия, Франция, Германия, США и Украина считают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном.

Поставки иранского оружия в Россию

Еще в 2022 году украинские официальные лица начали заявлять о том, что Россия получает от Ирана дроны-камикадзе "Шахед". Эта информация появилась после того, как бойцам ВСУ удалось сбить первые БПЛА.

Москва и Тегеран все еще пытаются отрицать информацию о поставках иранских беспилотников. При этом соответствующую передачу дронов уже неоднократно подтверждали в США.

Войска РФ применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

В Белом доме сообщили, что Россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и готовится организовать дополнительные производственные мощности для выпуска ударных БПЛА. Вскоре Британия также Британия обвинила Иран в том, что он оказывает военную помощь России.