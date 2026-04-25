Макрон закликав Європу прокинутись через спільну позицію США, РФ та Китаю

"Америка понад усе" - не характер Трампа, а стратегія

Макрон наголосив, що політика "Америка понад усе" не є особистою рисою Дональда Трампа, а довгостроковою стратегією США.

"Ми повинні тверезо дивитися на стратегію США… Це не просто характер чи поведінка Трампа. Сполучені Штати, я б сказав, уже 15 років вирішили, що головне питання - це Америка. Друге - це Китай. Їхні стратегії просто не ставлять європейські інтереси в центр", - заявив він.

Китай "вбиває" європейську промисловість

Особливо різко Макрон висловився щодо Китаю. За його словами, Пекін буквально знищує європейську промисловість.

"Китай вбиває велику частину європейської промисловості - і ми явно надто повільно це усвідомлюємо. Подивіться на автомобільну промисловість та верстатобудування. Китай демонструє справжню лавину. Минулого року вони знищили 250 000 робочих місць у Німеччині", - сказав французький президент.

Він додав, що Франція постраждала менше, оскільки "деіндустріалізувалася" в цих секторах десятиліттями раніше.

Європа надто наївна та відкрита

Макрон критикував європейське регулювання, яке, на відміну від американського та китайського, не захищає національних гравців.

"Китай і США мають регулювання - але це регулювання сприяє їхнім національним гравцям. Найчастіше наше регулювання є тягарем для європейських гравців, і ми надто наївні та надто відкриті до неєвропейських", - зазначив він.

"Найвищий час прокинутися"

Підсумовуючи, Макрон закликав Європу до дії:

"Не варто недооцінювати, що це унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю виступають проти європейців. Це правильний момент для нас – прокинутися", - заявив він.