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Макрон закликав Ердогана посилити тиск та ізолювати Росію

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П'ятниця 24 лютого 2023 23:15
Макрон закликав Ердогана посилити тиск та ізолювати Росію Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Франції, яку приводить Le Point.

Президент Франції у телефонній розмові наголосив на необхідності боротьби з обходом санкцій проти РФ.

Він також додав, що пріоритетом має бути посилення підтримки України, щоби вона могла перемогти Росію.

Президенти Макрон та Ердоган підтвердили свою непохитну прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери країн обговорили дії, які могли принести користь для цивільного населення та принести мир Україні.

Нагадаємо, що Франція хоче побачити поразку загарбників в Україні, але не розгром Росії.

Раніше Макрон заявляв, що мирні переговори з Росією поки що неможливі, оскільки країна-агресор вирішила продовжувати ескалацію війни.

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