Макрон выступил за скорейшее проведение нормандской встречи, - Зеленский

Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров государств нормандского формата. При этом он высоко оценил мирные инициативы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента по результатам разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции.

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет парижские договоренности и уже готова открыть два КПВВ на линии разграничения на Донбассе.

"Макрон также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москве неизвестно о подготовке встречи в нормандском формате.

"Нам пока ничего об этом не известно, о какой "нормандской четверке" идет речь. Как вы знаете, нормандский формат разделен на несколько уровней, подуровней. Встречаются министры, контактируют и советники. Что имеют в виду в данном случае представители Украины, мне непонятно", - заявил он.

До этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев продолжает работать над подготовкой такого саммита.

Отметим, согласно представленному в Трехсторонней контактной группе плану, Украина предлагает демилитаризировать Донбасс для проведения там выборов в 2021 году.