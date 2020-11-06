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Макрон виступив за якнайшвидше проведення нормандської зустрічі, - Зеленський

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 01:12
Макрон виступив за якнайшвидше проведення нормандської зустрічі, - Зеленський
Фото: Еммануель Макрон і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон згоден з необхідністю якнайшвидшого проведення зустрічі лідерів держав нормандського формату. При цьому він високо оцінив мирні ініціативи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Офісу президента за результатами розмови президента України Володимира Зеленського з лідером Франції.

Зеленський зазначив, що Україна неухильно виконує паризькі домовленості та вже готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування на Донбасі.

"Макрон також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, які докладає Україна для розмінування на Донбасі і розведення військ. Глава французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.

"Нам поки нічого про це не відомо, про яку "нормандську четвірку" йде мова. Як ви знаєте, нормандський формат розділений на кілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в такому випадку представники України, мені незрозуміло", - заявив він.

До цього глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Київ продовжує працювати над підготовкою такого саміту.

Зазначимо, згідно з поданим до Тристоронньої контактної групи планом, Україна пропонує демілітаризувати Донбас для проведення там виборів у 2021 році.

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