Полная солидарность с Польшей: Макрон призвал сохранить давление на Минск

Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким. Президент Франции выразил поддержку Варшаве в миграционном кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France-Presse .

Макрон выразил "полную солидарность с Польшей в миграционном кризисе". Глава государства также заявил о необходимости сохранить давление на Минск для прекращения миграционного кризиса.

Французский лидер призвал продолжать работу со странами происхождения и транзита мигрантов, а также авиакомпаниями, чтобы остановить миграционный поток и добиться возвращения лиц, которые не могут претендовать на убежище.