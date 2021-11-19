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Полная солидарность с Польшей: Макрон призвал сохранить давление на Минск

Автор: Артур Родивилов

Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким. Президент Франции выразил поддержку Варшаве в миграционном кризисе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France-Presse.

Макрон выразил "полную солидарность с Польшей в миграционном кризисе". Глава государства также заявил о необходимости сохранить давление на Минск для прекращения миграционного кризиса.

Французский лидер призвал продолжать работу со странами происхождения и транзита мигрантов, а также авиакомпаниями, чтобы остановить миграционный поток и добиться возвращения лиц, которые не могут претендовать на убежище.

Напомним, в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей.

После у границы в лесу обнаружили тело мигранта из Сирии.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 4 тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

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Миграционный кризис