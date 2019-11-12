ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон зустрінеться з Трампом перед самітом НАТО

Новини » Політика     12.11.2019 - 06:36
Макрон зустрінеться з Трампом перед самітом НАТО
Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Саміт запланований в Лондоні 3-4 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон збирається зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом перед самітом НАТО, який відбудеться в Лондоні. Про це Макрон написав у своєму Twitter.

Попередню тему зустрічі лідери обговорили поговорив по телефону ввечері в понеділок, 11 листопада, відзначається в повідомленні французького президента. Зустріч має відбутися до саміту НАТО, який запланований на 3-4 грудня.

"Відмінна телефонна розмова була з Дональдом Трампом: Сирія, Іран, НАТО. Було підкреслено багато збігів", - заявив Макрон.

Макрон зустрінеться з Трампом перед самітом НАТОМакрон зустрінеться з Трампом перед самітом НАТО

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив раніше, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що не поділяє думки президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" альянсу. Про це він сказав 7 листопада в Берліні на прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Трамп анонсував публікацію стенограми розмови з Зеленським
Новини України ФранціяДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся