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Умер экс-глава ВР Крыма Борис Дейч. Он поддержал оккупацию полуострова в 2014 году

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Москва, Понедельник 07 февраля 2022 14:00
Умер экс-глава ВР Крыма Борис Дейч. Он поддержал оккупацию полуострова в 2014 году Фото: экс-глава ВР Крыма Борис Дейч (politika-crimea.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Бывший глава Верховной рады Крыма, экс-нардеп Борис Дейч скончался на 84-м году жизни. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией на так называемом "крымском референдуме", а при этом имел звание "Героя Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым. Реалии.

Известно, что Дейч скончался в одной из больниц Москвы, куда его госпитализировали после ухудшения самочувствия из-за коронавируса.

В так называемом "парламенте Крыма" сообщили, что он скончался сегодня, 7 февраля в семь часов утра. Указано, что Дейч был привит от коронавируса и прошел ревакцинацию.

Что известно о Борисе Дейче

Украинский политик, экс-нардеп "Партии регионов". В 2002-2006 годах являлся главой Верховно Рады Крыма. Народный депутат Украины V-VII созывов (с 2006), "Герой Украины".

Подписал обращение в польский Сейм с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом и проголосовал за диктаторские законы 16 января. Поддержал оккупацию Крыма в 2014 году.

В частности, на так называемом "крымском референдуме" 16 марта 2014 года Борис Дейч проголосовал за присоединение Крыма к РФ. После чего он заявил о сложении с себя полномочий народного депутата Украины, однако официально лишен полномочий не был и до окончания в ноябре работы Рады VII созыва оставался депутатом, в июле 2014 года присутствовал на нескольких заседаниях Верховной рады.

Кроме того, в августе 2013 года экс-президент Виктор Янукович наградил Дейча орденом "Герой Украины".

Впоследствии в 2016 году украинцы создали на сайте президента петицию с требованием забрать у него это звание, однако она не набрала необходимого количества голосов.

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