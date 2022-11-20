Макрон про вплив РФ на країни Африки: живлять хижацькі амбіції

Росію підживлює антифранцузьку пропаганду у країнах Африки задоволення хижацьких амбіцій їх лідерів.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цю думку підживлюють інші, це політичний проект. Я не дурень, багато інфлюенсерів, які іноді виступають у телевізійних програмах, отримують гроші від росіян. Ми їх знаємо", - заявив Макрон.
За словами президента Франції, низка держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, розповсюджують антифранцузьку пропаганду, щоб нашкодити Парижу, нашкодити її мові.
"Достатньо поглянути на те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці або деінде, щоб побачити, що російський проект, який здійснюється там, коли Франція відсунута в бік, - це проект хижацтва", - додав Макрон.
Раніше ми писали, що Британія виведе 300 військовослужбовців зі складу миротворчих сил ООН у Малі через зростання впливу на уряд країни ПВК "Вагнера" та ІДІЛ.
Також повідомлялося, що ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі. Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль.
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