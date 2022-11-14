Через ПВК "Вагнера" та ІДІЛ. Британія виводить свій миротворчий контингент із Малі

Британія виведе 300 військовослужбовців зі складу миротворчих сил ООН у Малі через зростання впливу на уряд країни ПВК "Вагнера" та ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дострокове виведення військ відбулося після того, як цього року Франція та її союзники розпочали виведення тисяч військовослужбовців з Малі, оскільки військова хунта країни почала співпрацювати з ПВК "Вагнера".

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі заявив, що нещодавні перевороти в Малі підірвали міжнародні зусилля щодо встановлення миру в країні, де останніми роками спостерігається зростання насильства з боку груп, пов'язаних із «Аль-Каїдою» та ІДІЛ.

"Цей уряд не може використовувати збройні сили нашої країни для забезпечення безпеки, адже він не бажає працювати з нами для забезпечення міцної стабільності та безпеки", - сказав Хіппі.

Він додав, що партнерство уряду Малі з ПВК "Вагнера" було контрпродуктивним для безпеки у регіоні.