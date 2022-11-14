ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через ПВК "Вагнера" та ІДІЛ. Британія виводить свій миротворчий контингент із Малі

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 14 листопада 2022 22:18
Через ПВК "Вагнера" та ІДІЛ. Британія виводить свій миротворчий контингент із Малі Фото: Британія виводить миротворців ООН із Малі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія виведе 300 військовослужбовців зі складу миротворчих сил ООН у Малі через зростання впливу на уряд країни ПВК "Вагнера" та ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дострокове виведення військ відбулося після того, як цього року Франція та її союзники розпочали виведення тисяч військовослужбовців з Малі, оскільки військова хунта країни почала співпрацювати з ПВК "Вагнера".

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі заявив, що нещодавні перевороти в Малі підірвали міжнародні зусилля щодо встановлення миру в країні, де останніми роками спостерігається зростання насильства з боку груп, пов'язаних із «Аль-Каїдою» та ІДІЛ.

"Цей уряд не може використовувати збройні сили нашої країни для забезпечення безпеки, адже він не бажає працювати з нами для забезпечення міцної стабільності та безпеки", - сказав Хіппі.

Він додав, що партнерство уряду Малі з ПВК "Вагнера" було контрпродуктивним для безпеки у регіоні.

Раніше ми писали, що ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі. Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль.

Також повідомлялося, що на тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить більшу частину своїх найманців із Малі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні