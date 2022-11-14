Через ПВК "Вагнера" та ІДІЛ. Британія виводить свій миротворчий контингент із Малі
Британія виведе 300 військовослужбовців зі складу миротворчих сил ООН у Малі через зростання впливу на уряд країни ПВК "Вагнера" та ІДІЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дострокове виведення військ відбулося після того, як цього року Франція та її союзники розпочали виведення тисяч військовослужбовців з Малі, оскільки військова хунта країни почала співпрацювати з ПВК "Вагнера".
Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі заявив, що нещодавні перевороти в Малі підірвали міжнародні зусилля щодо встановлення миру в країні, де останніми роками спостерігається зростання насильства з боку груп, пов'язаних із «Аль-Каїдою» та ІДІЛ.
"Цей уряд не може використовувати збройні сили нашої країни для забезпечення безпеки, адже він не бажає працювати з нами для забезпечення міцної стабільності та безпеки", - сказав Хіппі.
Він додав, що партнерство уряду Малі з ПВК "Вагнера" було контрпродуктивним для безпеки у регіоні.
Раніше ми писали, що ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі. Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль.
Також повідомлялося, що на тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить більшу частину своїх найманців із Малі.
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