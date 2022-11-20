Макрон о влиянии РФ на страны Африки: подпитывают хищнические амбиции

Россию подпитывает антифранцузскую пропаганду в странах Африки для удовлетворения хищнических амбиций их лидеров.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", — заявил Макрон.
По словам президента Франции, ряд держав, которые хотят распространить свое влияние в Африке, распространяют антифранцузскую пропаганду, чтобы навредить Парижу, навредить ее языку.
"Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, осуществляемый там, когда Франция отодвинута в сторону, — это проект хищничества", — добавил Макрон.
Ранее мы писали, что Британия выведет 300 военнослужащих из состава миротворческих сил ООН в Мали из-за роста влияния на правительство страны ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ.
Также сообщалось, что исламистские боевики напали на миротворцев ООН в Мали. Миротворцы находились в патруле по поиску и обнаружению мин в северной коммуне Тессалит в районе Кидаль.
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