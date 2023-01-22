Макрон не виключив надання Україні танків Leclerc і назвав три умови

Сьогодні, 22 січня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має "послаблювати нашу власну обороноздатність".

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc.

Що відомо про танки Leclerc і яка ймовірність, що Україна їх отримає - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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