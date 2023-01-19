Швидкий та високотехнологічний. Що відомо про танки Leclerc і чи отримає їх Україна

Тема поставок західних танків для Збройних сил України набирає все більших обертів. За даними ЗМІ, цілком імовірно, що слідом за британськими Challenger 2 можуть послідувати одні з найсучасніших машин - французькі Leclerc.

РБК-Україна зібрало головне про ці танки і все, що відомо про можливі поставки.

Новина з Франції

Після того, як минулими вихідними Великобританія оголосила про поставку дивізіону з 14 одиниць Challenger 2, посилився тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца. Справа в тому, що саме танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як найбільш оптимальні для України, передусім через їхню кількість у західних союзників. Як пише Politico, підштовхнути Шольца може й Франція, яка прямо зараз розглядає можливість передачі танків Leclerc.

"Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні кабінету міністрів Франції та Німеччини", - заявив на умовах анонімності французький чиновник.

Фото: поставки Leclerc можуть бути символічними для посилення тиску на Німеччину (GettyImages)

І хоча спільне засідання кабмінів пройде лише 22 лютого, поява такого сигналу може свідчити про підготовку важливого політичного кроку. Тим паче, що Україна раніше просила французьких партнерів про Leclerc. Наприклад, у грудні 2022 року про це під час поїздки до Франції говорив прем'єр Денис Шмигаль.

"Нам потрібні гаубиці та боєприпаси, включаючи реактивні снаряди, які ми використовуємо щодня… Ми просимо танки, зокрема французькі Leclerc", - наголошував він.

З іншого боку, говорити про передачу якоїсь адекватної кількості поки що не доводиться. На озброєнні Франції знаходиться лише близько 220 боєготових одиниць, і трохи більше половини з них потрапили під програму модернізації. Тобто її армія сама розраховує на ці танки.

Головне про танки Leclerc

Це один з найсучасніших і високотехнологічних бойових танків, що вироблявся з 1992 по 2007 роки. Крім Франції, основними операторами є ОАЕ (388 одиниць) та Йорданія (80 одиниць).

Основні характеристики:

гармата - 120 мм

боєкомплект - 40 боєприпасів

потужність двигуна - 1500 кінських сил

швидкість по шосе - до 71 км/год

швидкість по пересіченій місцевості - до 50 км/год

запас ходу - 550 км

екіпаж - 3 особи

Переваги

Високий рівень автоматизації дозволив скоротити чисельність екіпажу до трьох осіб. Система автоматичного заряду забезпечує можливість вести вогонь у темпі 12 снарядів на хвилину.

Leclerc має 120-мм гладкоствольну основну гармату, яка стріляє програмованими фугасними снарядами повітряного розриву. Крім того, танк оснащено кулеметом 50-го калібру, розташованим співвісно з головною гарматою.

До інших переваг відносять також оборонні властивості та мобільність. У зв'язку з тим, що він на 10 тонн легший за основні бойові танки союзників по НАТО, у нього краще співвідношення потужності і ваги, прискорення, висока максимальна швидкість і запас ходу.

На папері всі ці плюси виглядають дуже актуально для Збройних сил України, які мали б задіяти їх у наступальних діях.

Недоліки

Недоліки танків Leclerc фактично зводяться до одного - невелика кількість. За деякими даними, на сьогодні у Франції їх не більше 222, причому за оцінкою польського профільного порталу Defence24 боєготових не більше 200 одиниць. На думку аналітиків, максимум, на який може розрахувати Україна - до 50 танків.

Фото: переваги Leclerc для України нівелюється їхньою малою доступною кількістю (flickr by Massimo Foti)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вказує на ще один мінус. Справа в тому, що ефективність Leclerc, по суті, ще не була доведена на полі бою, чого не скажеш, наприклад, про американські Abrams.

"Leclerc вважається найбільш сучасним танком, в якому втілено низку технологічних рішень. Але є свої мінуси - вага, вартість, кількість, проблеми з обслуговуванням. Інші танки йому не поступаються, а за деякими позиціями і перевершують, оскільки мають довгий бойовий досвід. Ну і кількісно їх не так багато, щоб забезпечити нам постійне постачання", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Докладніше про інші західні танки читайте у матеріалі "Танковий квартет для сучасної війни. Які бойові машини потрібні Україні".

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На сьогодні немає інформації про терміни та кількість танків Leclerc, які могла б отримати Україна. Більше того, можливість їхнього постачання досі не коментували на офіційному рівні. Але цілком імовірно, що Франція шукає додаткові варіанти посилення української армії у контексті чергової зустрічі союзників у форматі "Рамштайн".