Макрон не исключил предоставление Украине танков Leclerc и назвал три условия

Сегодня, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

По его словам, во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации, во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии и в-третьих, он не должен "ослаблять нашу собственную обороноспособность".

Напомним, по данным западных СМИ, Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc.

Что известно о танках Leclerc и какова вероятность того, что Украина их получит - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.