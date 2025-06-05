"Данія не здасться": прем'єр жорстко відповіла Трампу на плани щодо Гренландії

Данія не піддасться тиску США в питанні Гренландії. Зараз на карту поставлено право гренландців на самовизначення.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.

"Останніми місяцями Гренландія і Данія зазнають неприйнятного тиску з боку нашого найближчого союзника", - підкреслила вона.

Прем'єр звернула увагу, що зараз на карту поставлено основоположні принципи трансатлантичних відносин, такі як національний суверенітет, повага до кордонів і право народів на самовизначення.

"Але ми не здаємося. Ми, данці, не такі", - зазначила Фредеріксен.