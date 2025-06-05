"Данія не здасться": прем'єр жорстко відповіла Трампу на плани щодо Гренландії
Данія не піддасться тиску США в питанні Гренландії. Зараз на карту поставлено право гренландців на самовизначення.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.
"Останніми місяцями Гренландія і Данія зазнають неприйнятного тиску з боку нашого найближчого союзника", - підкреслила вона.
Прем'єр звернула увагу, що зараз на карту поставлено основоположні принципи трансатлантичних відносин, такі як національний суверенітет, повага до кордонів і право народів на самовизначення.
"Але ми не здаємося. Ми, данці, не такі", - зазначила Фредеріксен.
Зазіхання Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що Гренландія "повинна увійти до складу США".
Зокрема, американський лідер навіть не виключав, що для реалізації своїх планів він може застосувати силу.
При цьому Трамп заявляв, що він всерйоз замислювався над анексією Гренландії. За його словами, Гренландія "100%" стане частиною США.
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