Макрон про відправку військ в Україну: необхідний сигнал до пробудження

"Ці побоювання є необхідним сигналом для пробудження", - заявив він, коментуючи реакцію суспільства на його ініціативу з імовірності відправлення військ в Україну.

За словами Макрона, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".

Він також підкреслив, що французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".

"Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитися від неї, наслідки будуть прямими для нас, тому що де зупиниться імперіалістична сила, якщо вона зможе просунутися так близько до нас? "Наші демократії все ще треба захищати. Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку, - підсумував Макрон.

Ініціатива Макрона про відправку військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Згодом французький лідер уточнив, що Париж може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, включаючи Німеччину, Чехію, Болгарію, Польщу, Іспанію та Італію. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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