Макрон об отправке войск в Украину: необходимый сигнал к пробуждению

"Эти опасения являются необходимым сигналом для пробуждения", - заявил он, комментируя реакцию общества на его инициативу по вероятности отправки войск в Украину.

По словам Макрона, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".

Он также подчеркнул, что французская молодежь "должна понимать, что такое война в Украине".

"Если Украина падет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут прямыми для нас, потому что где остановится империалистическая сила, если она сможет продвинуться так близко к нам? "Наши демократии все еще надо защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику, - подытожил Макрон.

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Впоследствии французский лидер уточнил, что Париж может перекинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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