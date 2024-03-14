Макрон відповів на нові ядерні погрози Путіна і дав йому пораду

"Не варто погрожувати, коли у вас є ядерна зброя", - зазначив Макрон, коментуючи погрози глави Кремля щодо ядерки.

За словами президента Франції, він не розмовляв з Путіним уже кілька місяців. Такий діалог був, "коли це було необхідно".

"Володимир Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою", - додав Макрон.

Він підкреслив, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

"Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", - уточнив президент.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вкотре погрожував країнам Заходу своєю ядерною зброєю.

Зокрема, він зазначав, що Росія готова до ядерного удару "з військово-технічного погляду", а ракети перебувають у стані постійної бойової готовності.

У США у відповідь на такі заяви зазначили, що не спостерігають планів Росії застосувати ядерну зброю проти України.

29 лютого Путін також розкидався ядерними погрозами. Він вихвалявся конкретними видами озброєнь, які розробляли в РФ.