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Макрон ответил на новые ядерные угрозы Путина и дал ему совет

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину не стоит разбрасываться угрозами, когда у его страны есть ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью TF1.

"Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие", - отметил Макрон, комментируя угрозы главы Кремля насчет ядерки. 

По словам президента Франции, он не разговаривал с Путиным уже несколько месяцев. Такой диалог был, “когда это было необходимо”. 

"Владимир Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующей державой", - добавил Макрон. 

Он подчеркнул, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку у них есть такое вооружение. 

"Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - уточнил президент. 

Ядерные угрозы Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал странам Запада своим ядерным оружием. 

В частности, он отмечал, что Россия готова к ядерному удару "с военно-технической точки зрения", а ракеты находятся в состоянии постоянной боевой готовности. 

В США в ответ на такие заявления отметили, что не наблюдают планов России применить ядерное оружие против Украины

29 февраля Путин также разбрасывался ядерными угрозами. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые разрабатывали в РФ. 

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронЯдерное оружиеВойна России против Украины