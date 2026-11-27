Макрон виступив 26 листопада під час позачергового саміту ЄС, присвяченого бюджету. Він закликав не створювати "сумнівів і плутанини" щодо допомоги Україні.

"Якби ми відмовилися від України, то поставили б під загрозу нашу безпеку в коротко- або середньостроковій перспективі", - наголосив президент Франції.

За його словами, допомога ЄС критично важлива, особливо з огляду на можливе згортання підтримки з боку США. Українці борються за суверенітет своєї країни, але водночас стоять на першій лінії європейської безпеки.

"Боротьба українців - це і наша боротьба. Це боротьба за безпеку Європи, бо мішенню Володимира Путіна є Європейський союз і НАТО", - пояснив Макрон.

Він додав, що Європа об'єднана навколо України, і закликав уникати "наївності" та "безвідповідальності".

"Як президент Франції можу вам сказати: те, що відбувається в Україні, - це питання безпеки всіх французів", - заявив він.

Макрон також нагадав, що Франція не є країною, яка виділила на допомогу Україні найбільшу частку свого бюджету.

Напередодні кандидат у президенти Франції, олімпійський чемпіон з дзюдо Теді Рінер поставив під сумнів допомогу Україні.

"Я не розумію, навіщо ми відправляємо війська в Україну, це не наша війна", - заявив він.

Рінер також вважає, що допомога Україні надається за рахунок інших статей фінансування. Президентські вибори у Франції відбудуться у 2027 році.