Відмова від підтримки України може поставити під загрозу безпеку Франції та всієї Європи в коротко- або середньостроковій перспективі. Війна має для європейців екзистенційне значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона на пресконференції в Брюсселі.
Макрон виступив 26 листопада під час позачергового саміту ЄС, присвяченого бюджету. Він закликав не створювати "сумнівів і плутанини" щодо допомоги Україні.
"Якби ми відмовилися від України, то поставили б під загрозу нашу безпеку в коротко- або середньостроковій перспективі", - наголосив президент Франції.
За його словами, допомога ЄС критично важлива, особливо з огляду на можливе згортання підтримки з боку США. Українці борються за суверенітет своєї країни, але водночас стоять на першій лінії європейської безпеки.
"Боротьба українців - це і наша боротьба. Це боротьба за безпеку Європи, бо мішенню Володимира Путіна є Європейський союз і НАТО", - пояснив Макрон.
Він додав, що Європа об'єднана навколо України, і закликав уникати "наївності" та "безвідповідальності".
"Як президент Франції можу вам сказати: те, що відбувається в Україні, - це питання безпеки всіх французів", - заявив він.
Макрон також нагадав, що Франція не є країною, яка виділила на допомогу Україні найбільшу частку свого бюджету.
Напередодні кандидат у президенти Франції, олімпійський чемпіон з дзюдо Теді Рінер поставив під сумнів допомогу Україні.
"Я не розумію, навіщо ми відправляємо війська в Україну, це не наша війна", - заявив він.
Рінер також вважає, що допомога Україні надається за рахунок інших статей фінансування. Президентські вибори у Франції відбудуться у 2027 році.
Нагадаємо, після саміту європейських лідерів у Дубліні Макрон звернувся до французів. Він заявив, що допомога Україні захищає Францію, а сама Україна має своє місце в НАТО.
Згодом в оточенні Макрона звинуватили США в тиску на Україну під час переговорів. Там також розкритикували французьких політиків, які закликають скоротити допомогу Києву, зокрема Марін Ле Пен.
Також ми писали, що у Франції підтримали Україну після атак на російські судна біля Лівії та в Балтійському морі. Глава МЗС Жан-Ноель Барро наголосив, що українці захищаються від щоденних обстрілів.