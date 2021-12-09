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Макрон об участии США в "Нормандии": не заменит существующий формат

Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие Соединенных Штатов в вопросе урегулирования в Украине не заменит существующий нормандский формат. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что он координировал действия с европейскими партнерами для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата", - заявил он.

Также Макрон заявил, что нормандский формат позволил избежать ухудшения ситуации на Донбассе в последние годы, а также позволил добиться реальных результатов.

"Я считаю, что наша цель для всех нас, европейцев, а также для наших американских партнеров, в первую очередь, быть рядом с Украиной для обеспечения ее безопасности. Затем обеспечить умиротворяющую ситуацию в регионе. Это невозможно с точки зрения безопасности европейцев. И, наконец, необходимо продолжать диалог с Россией", - добавил французский президент.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие для включения США в нормандский формат.

Отметим, у президента Украины Владимира Зеленского выступили за любые форматы переговоров с Россией.

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Соединенные Штаты АмерикиЭммануэль МакронНормандский формат