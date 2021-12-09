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Макрон про участь США в "Нормандії": не замінить існуючий формат

Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що участь Сполучених Штатів у питанні врегулювання в Україні не замінить існуючий нормандський формат. Він також подякував президенту США Джо Байдену за те, що він координував дії з європейськими партнерами для розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

"Я думаю, що це координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам в комюніке відзначив важливість нормандського формату", - заявив він.

Також Макрон заявив, що нормандський формат дозволив уникнути погіршення ситуації на Донбасі в останні роки, а також дозволив домогтися реальних результатів.

"Я вважаю, що наша мета для всіх нас, європейців, а також для наших американських партнерів, в першу чергу, бути поруч з Україною для забезпечення її безпеки. Потім забезпечити заспокійливу ситуацію в регіоні. Це неможливо з точки зору безпеки європейців. І, нарешті, необхідно продовжувати діалог з Росією", - додав французький президент.

Нагадаємо, раніше представник Кремля Дмитро Пєсков назвав умова для включення США в нормандський формат.

Зазначимо, у президента України Володимира Зеленського виступили за будь-які формати переговорів з Росією.

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Сполучені Штати АмерикиЕммануель МакронНормандський формат