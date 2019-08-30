Макрон по телефону поздравил Зеленского с избранием нового Кабмина

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы вечером 29 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил его с избранием нового Кабмину, также президенты обсудили будущую встречу в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Кроме того Макрон проинформировал Зеленского о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне и рассказал об итогах саммита Большой семерки в Биаррице.

В связи с предстоящим в сентябре саммитом в нормандском формате глава Франции напомнил президенту Украины о всеобщем стремлении к быстрому прогрессу в области безопасности и необходимости политических мер для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Отмечается, что в течение следующих нескольких недель перед нормандским саммитом президенты и их советники будут тесно сотрудничать.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенный Кабмин Украины и заверил в поддержке на пути реформ и восстановления территориальной целостности.