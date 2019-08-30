Макрон телефоном привітав Зеленського з обранням нового Кабміну

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної бесіди ввечері 29 серпня з президентом України Володимиром Зеленським привітав його з обранням нового Кабміну, також президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.

Крім того Макрон поінформував Зеленського про свої переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Брегансоні та розповів про підсумки саміту Великої сімки в Біарріці.

У зв'язку із запланованим у вересні самітом у нормандському форматі глава Франції нагадав президенту України про спільне прагнення до швидкого прогресу у сфері безпеки і необхідність політичних заходів для врегулювання конфлікту на сході України.

Зазначається, що протягом наступних кількох тижнів перед нормандським самітом президенти та їхні радники будуть тісно співпрацювати.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер привітав новопризначений Кабмін України та запевнив у підтримці на шляху реформ і відновлення територіальної цілісності.