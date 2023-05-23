Макрон та Трюдо обговорили оборонні потреби України та її післявоєнну відбудову

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо та французький президент Еммануель Макрон у ході свого спілкування висловили неухильну позицію щодо необхідності трансатлантичної єдності з метою забезпечення оборонних потреб України та її відновлення після війни.

Про це повідомили у прес-службі канадського прем'єра, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Під час розмови прем'єр-міністр та президент наголосили на важливості подальшої трансатлантичної єдності у сфері підтримки оборони України та її довгострокових потреб у відновленні", - заявили у прес-службі Трюдо.

За інформацією глави канадського уряду, співрозмовники взяли на себе зобов'язання притягнути Росію до відповідальності за її жорстоку агресію та надати підтримку тим, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.