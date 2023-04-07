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Макрон та Сі проведуть додаткові неофіційні перемовини

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть сьогодні, 7 квітня, додаткові неформальні переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

З посиланням на китайські державні ЗМІ, зазначається, що переговори відбудуться в Гуанчжоу.

Наразі інші подробиці переговорів двох лідерів не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції прибув з офіційним візитом до Китаю 6 квітня де зустрівся з Сі Цзіньпінем. Сторони порушили низку питань, серед яких була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін "може привести Росії до тями та повернути всіх за стіл переговорів".

За словами представника Держдепу США Веданта Пателя, перед візитом до Пекіна Макрон провів розмову з американським лідером Джо Байденом, під час якої вони підтвердили непохитну підтримку Україні.

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