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Макрон та Шольц обговорили військову підтримку України

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили європейські ініціативи щодо військової підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

"Підтвердивши свою незмінну та довгострокову підтримку України, обидва лідери продовжили роботу, виконану в рамках Конференції на підтримку України, що відбулася 26 лютого в Парижі, та Веймарського саміту, що відбувся 15 березня в Берліні. Вони також обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України", - написано на сайті Єлисейського палацу.

Також у бесіді лідери країн обговорили відносини між Європейським Союзом та Китаєм та скоординували свої дії, зокрема, на підтримку відновлення балансу у торговельно-економічних відносинах між Європою та Китаєм та наполягаючи на впливі війни в Україні на європейську безпеку.

 

 

 

Підтримка Франції України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон припустив , що Європі доведеться збільшити допомогу Україні у зв'язку з тим, що США досі затримують обіцяний пакет допомоги.

Також ми писали, що Франція та Британія домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Еммануель МакронОлаф ШольцФранціяДопомога Україні