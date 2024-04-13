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Макрон и Шольц обсудили военную поддержку Украины

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

"Подтвердив свою неизменную и долгосрочную поддержку Украины, оба лидера продолжили работу, проделанную в рамках Конференции в поддержку Украины, состоявшейся 26 февраля в Париже, и Веймарского саммита, состоявшегося 15 марта в Берлине. Они также обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины", - написано на сайте Елисейского дворца.

Также в беседе лидеры стран обсудили отношения между Европейским Союзом и Китаем и скоординировали свои действия, в частности, в поддержку восстановления баланса в торгово-экономических отношениях между Европой и Китаем и настаивая на влиянии войны в Украине на европейскую безопасность.

 

 

 

Поддержка Франции Украины

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Европе придется увеличить помощь Украине в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи.

Также мы писали, что Франция и Британия договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.

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Эммануэль МакронОлаф ШольцФранцияПомощь Украине