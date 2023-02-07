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Макрон та Мелоні обговорили постачання Україні зброї перед самітом ЄС

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні обговорили в понеділок питання підтримки України, а також позачерговий саміт ЄС у Брюсселі, що відбудеться цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provence.

Вони вітали спільні дії Франції та Італії щодо військової підтримки України, зокрема спільно прийняте наприкінці минулого тижня рішення щодо надання системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Макрон і Мелоні обговорили порядок денний запланованого на 9-10 лютого в Брюсселі позачергового саміту ЄС, включаючи "зміцнення європейської промислової політики" та міграцію.

Мелоні наголосила на важливості тези Ради ЄС про повну підтримку України, разом із президентом Франції вона висловила "рішучість продовжувати цю підтримку в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Україна отримає радари ППО GM 200, які профінансує Франція.

Також Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет, призначених для системи протиповітряної SAMP-T.

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Еммануель МакронІталія