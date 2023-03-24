Макрон та лідери ЄС заявили про плани відвідати Китай

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Китай у квітні. Його супроводжуватиме глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Французький лідер у п'ятницю, 24 березня, оголосив, що його поїздка запланована на початку квітня.

"Я запропонував президентці фон дер Ляєн супроводжувати мене під час візиту, щоб представити єдиний європейський голос у Пекіні", - сказав він.

Крім того, видання Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель також відвідає Китай найближчим часом. Дату його поїздки не називають.

Проте у ЗМІ припускають, що Боррель може прибути у Китай у середині квітня, коли відбуде на зустріч міністрів закордонних справ країн G7, яка відбудеться в Японії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Китай наступного тижня на запрошення лідера Сі Цзіньпіна. Ймовірно, під час свого візиту він обговорить війну в Україні.

Також зазначимо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що Китай зможе стати посередником між Україною та Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.