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Макрон спрогнозировал, что война в Украине затянется, и назвал самые сложные периоды

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Военный конфликт в Украине продолжится, а самые сложные периоды будут летом и в начале осени.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTV.

После нескольких месяцев войны в Украине Эммануэль Макрон дает свое видение на ближайшие месяцы.

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт будет продолжаться. Лето, начало осени, бесспорно, будут очень тяжелыми", - пояснил он.

Он заверил, что Франция всегда сможет помочь Украине.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что его Франция продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит.

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Война в Украине