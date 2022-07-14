Макрон спрогнозував, що війна в Україні затягнеться, і назвав найскладніші періоди

Воєнний конфлікт в Україні продовжиться, а найскладніші періоди будуть влітку та на початку осені.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTV .

Після кількох місяців війни в Україні Еммануель Макрон дає своє бачення на найближчі місяці.

"Ми повинні бути готові до того, що конфлікт буде продовжуватися. Літо, початок осені, безперечно, будуть дуже важкі", - пояснив він.

Він запевнив, що Франція завжди зможе допомогти Україні.