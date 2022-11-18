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Макрон сподівається на початок переговорів між Україною та РФ за посередництва Китаю

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон чекає на початок мирних переговорів між Україною та Росією найближчим часом. Він вважає, що вони можуть пройти за посередництва Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона в інтерв'ю Nikkei та Financial Times.

Макрон знову заявив про намір зберегти канали зв’язку з російським лідером Володимиром Путіним. Він зазначив, що після саміту G20 на Балі світові лідери зрозуміли роль переговорів, зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Те, що ми вирішили зробити (на G20 - ред.) з Китаєм, Індією та багатьма іншими за столом, було дуже важливим, тому що ми висловили це занепокоєння... Тому я вважаю, що це корисно в цьому контексті, оскільки це створює ситуації, коли Росія отримує меседж від міжнародного співтовариства, і особливо від Китаю, про те, що мир необхідно відновити", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, Еммануель Макрон на полях саміту G20 обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну в Україні. Президент Франції заявив, що Китай може стати посередником між Україною та РФ на переговорах.

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ФранціяКитайЕммануель Макрон