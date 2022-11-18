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Макрон надеется на начало переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Китая

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает начала мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время. Он считает, что они могут пройти при посредничестве Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макрона в интервью Nikkei и Financial Times.

Макрон снова заявил о намерении сохранить каналы связи с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что после саммита G20 на Бали мировые лидеры поняли роль переговоров, в частности лидер Китая Си Цзиньпин.

"То, что мы решили сделать (на G20 - ред.) с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно, потому что мы выразили это беспокойство... Поэтому я считаю, что это полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества и особенно от Китая, о том, что мир необходимо восстановить", - сказал президент Франции.

Напомним, Эммануэль Макрон на полях саммита G20 обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином войну в Украине. Президент Франции заявил, что Китай может стать посредником между Украиной и Россией на переговорах.

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ФранцияКитайЭммануэль Макрон