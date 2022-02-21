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Макрон созвал срочное заседание Совета обороны Франции из-за признания Россией "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны. Главная тема - признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, Совет обороны Франции должен был собраться в 18:00 по Гринвичу (20:00 по Киеву). На экстренном заседании будут обсуждаться последние события вокруг Украины - признание Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Напомним, накануне Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что признает "ЛДНР". То же самое глава Кремля сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России о готовности Москвы признать "ЛДНР".

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