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Макрон скликав термінове засідання Ради оборони Франції через визнання Росією "ЛДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду з оборони і національної безпеки країни. Головна тема-визнання Росією так званих "ЛНР" і "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, Рада оборони Франції мала зібратися о 18:00 за Грінвічем (20:00 за Києвом). На екстреному засіданні обговорюватимуться останні події навколо України - визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Нагадаємо, напередодні Макрон провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Під час бесіди російський лідер заявив, що визнає "ЛДНР". Те саме глава Кремля сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з Макроном та Шольцем після заяв на засіданні Ради безпеки Росії про готовність Москви визнати "ЛДНР".

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