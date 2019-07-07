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Макрон погодив з президентом Ірану відновлення ядерних переговорів

Новини » Політика    07.07.2019 - 04:47
Макрон погодив з президентом Ірану відновлення ядерних переговорів
Фото: Еммануель Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Умови для відновлення переговорів вивчать до 15 липня

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він і президент Ірану Хасан Рухані домовилися шукати умови для відновлення діалогу з іранського ядерного питання. Про це повідомляє Reuters.

Сторони домовилися до 15 липня вивчити умови для відновлення діалогу.

"Президент погодився зі своїм іранським колегою вивчити до 15 липня умови для відновлення діалогу між сторонами", - йдеться у заяві офісу Макрона.

У заяві додано, що Макрон продовжить переговори з іранською владою та іншими зацікавленими сторонами про "участь у зниженні напруженості, пов'язаної з іранською ядерною проблемою".

Нагадаємо, раніше президент Ірану Хасан Рухані пригрозив учасникам ядерної угоди наростити збагачення урану до рівня понад дозволених 3,67%, якщо вони не виконають свої зобов'язання.

У травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання з ядерної операції, так як інші країни-учасниці угоди угоди не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США. Відзначимо, угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.

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