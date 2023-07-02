UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон скасував візит до Німеччини через протести

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Франції Еммануель Макрон через протести в країні скасував державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що 1 липня Макрон подзвонив президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру і повідомив про скасування візиту.

"З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних кількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін", - йдеться в повідомленні.

Протести у Франції

У Франції п'ятий день продовжуються протести, які почались через вбивство поліцейськими 17-річного юнака алжирського походження. Той порушив ПДР, після чого один з правоохоронців вистрелив в нього. Поліцейські казали, що водій намагався їх збити, однак, записи відеокамер показують, що це не так.

Через це країною покотилась хвиля протестів, затримано понад 2500 осіб, а близько 200 поліцейських зазнали травм в сутичках.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція