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Макрон отменил визит в Германию из-за протестов

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за протестов в стране отменил государственный визит в Германию, запланированный на 2-4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что 1 июля Макрон позвонил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и сообщил об отмене визита.

"Учитывая внутреннюю ситуацию, президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Протесты во Франции

Во Франции пятый день продолжаются протесты, начавшиеся из-за убийства полицейскими 17-летнего юноши алжирского происхождения. Тот нарушил ПДД, после чего один из правоохранителей выстрелил в него. Полицейские говорили, что водитель пытался их сбить, однако записи видеокамер показывают, что это не так.

Из-за этого по стране покатилась волна протестов, задержаны более 2500 человек, а около 200 полицейских получили травмы в столкновениях.

Детальнее о протестах во Франции читайте в материале РБК-Украина.

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Франция