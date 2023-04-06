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Макрон - Сі Цзіньпіну: розраховую, що повернете РФ до тями та всіх за стіл переговорів

Фото: китайський лідер Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує, що китайський лідер Сі Цзіньпін допоможе у врегулюванні війни Росії проти України і поверне сторони за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та TF1.

Сьогодні під час офіційної зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіна у Пекіні французький президент прокоментував війну в Україні. На його думку, Китай може вплинути на Росії та допомогти відновленню переговорів.

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Лідер Франції наголосив, що Китай може відіграти "важливу роль" у пошуках миру, і привітав "готовність Пекіну взяти на себе зобов’язання щодо врегулювання".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прибули до Китаю з офіційним візитом.

У Пекіні Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем, після чого розпочалися тристоронні переговори у Народному палаці.

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ФранціяРосійська ФедераціяКитайЕммануель МакронСи ЦзиньпиньВійна в Україні