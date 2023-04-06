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Макрон - Си Цзиньпину: рассчитываю, что вернете РФ в чувство и всех за стол переговоров

Фото: китайский лидер Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что китайский лидер Си Цзиньпин поможет в урегулировании войны России против Украины и вернет стороны за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и TF1.

Сегодня во время официальной встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине французский президент прокомментировал войну в Украине. По его мнению, Китай может повлиять на Россию и помочь возобновлению переговоров.

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Лидер Франции подчеркнул, что Китай может сыграть "важную роль" в поисках мира, и приветствовал "готовность Пекина взять на себя обязательство по урегулированию".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен прибыли в Китай с официальным визитом.

В Пекине Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем, после чего начались трехсторонние переговоры в Народном дворце.

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