Макрон сегодня поговорит с Зеленским после беседы с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее сегодня он уже созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Сообщается, что Макрон более часа разговаривал по телефону с Путиным, но французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала.
"Позже сегодня вечером, в 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву, - ред.), Макрон должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.
Напомним, сегодня российская сторона сообщила, что Путин и Макрон обсуждали так называемые "гарантии безопасности", а также мирное урегулирование на Донбассе. В сообщении Кремля отдельный акцент сделан на том, что Путин заявил о необходимости налаживанию прямого диалога Киева с оккупантами в Донецке и Луганске для оформления особого статуса Донбасса.
Накануне Зеленский говорил с президентом США Джо Байденом, во время звонка украинский президент заявил о готовности к новому саммиту "нормандской четверки".